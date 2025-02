Universitario derrotó en un duro partido a Cienciano por 3-2 en el estadio Monumental

15/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario jugó su primer partido oficial de local del año frente a Cienciano del Cuszco. Los 'cremas' encontraron en el cuadro de Cusco a un duro rival que no les puso las cosas fáciles; pero aún así pudo quedarse con la victoria por 3-2. El equipo de Fabián Bustos consigue de esta manera sus primeros 3 puntos en la Liga 1.

Universitario a la ofensiva desde el minuto uno

Universitario y Cienciano iniciaron acciones con una postura igual de ofensiva por los dos bandos, el cuadro cusqueño avisó en la portería 'merengue' sus intenciones de generar llegadas de sumo cuidado. Frente a esto, los locales adelantaron sus líneas para buscar el primero del partido.

Las intenciones de los 'cremas' surtieron efecto y encontrarían el camino al gol de la mano de Valera. El delantero peruano conectó un centro de Ureña al área y de un cabezazo venció la floja respuesta del guardameta de Cienciano. El gol terminó por envalentonar a la U, quien tomó una postura ofensiva.

De esta manera, el primer tiempo se centraría en su gran mayoría en los ataques de los locales al área del equipo cuzqueño. La velocidad de Polo y los pases largos de Rodrigo Ureña eran el arma predilecta para hacer daño en la defensa del equipo representativo de Cusco.

'Cremas' se impusieron a Cienciano con empuje

No obstante, una jugada terminó por igualar el marcador. El empate para Cienciano terminó por llegar desde un córner luego de un golpe de cabeza de Juan Romagnoli. El delantero argentino aprovechó una desatención en la defensa de la U para colocar la igualdad en el marcador.

La segunda parte del partido se igual manera fue un vaivén de emociones. Y sería la U quien encontró en un centro ejecutado por Horacio Calcaterra la vía para conectar el 2-1 parcial del compromiso. El paraguayo William Riveros logró meter la cabeza para anotar el segundo de los locales.

⏱️ | 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢



𝗚𝗔𝗡𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦



𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 💪



⚽ Universitario 3-2 Cienciano#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/KMoFkNyvTG — Universitario (@Universitario) February 16, 2025

No obstante, la alegría no duraría mucho pues el empate de la visita no tardó en llegar gracias a un contragolpe que finalizó Carlos Garcés para poner nuevamente el empate. El delantero finalizó de gran manera la jugada del equipo de Carlos Díaz.

Con este resultado, los visitantes buscaron cerrar el compromiso; pero a los 77 minutos Universitario tomaría la ventaja por tercera ocasión con un tiro libre de Andy Polo que se desvió en la barrera. El tanto se coló en el palo izquierdo del arquero de Cienciano.

En resumen, Universitario se quedó con la victoria en una gran partido. Cienciano no le dejó las cosas fáciles a los 'cremas' y lo complicó en varios tramos del partido. La U derrotó finalmente por 3-2 al 'papá' y consiguió su primera victoria del año en la Liga 1.