Horacio Calcaterra y su rol en Universitario tras la salida de Rodrigo Ureña: "Donde sea voy a ser feliz"

El volante de Universitario de Deportes, Horacio Calcaterra, se pronunció sobre la posibilidad de reemplazar a Rodrigo Ureña en el once inicial del equipo.

En entrevista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, 'Calca' indicó que la principal virtud del 'Pitbull' es su cambio de orientación, pero suele tomarse un tiempo adicional para dar el pase. Mientras que Horacio, tiene un juego más simple.

"Yo creo que Rodrigo Ureña es muy técnico, su fuerte es el cambio de juego, de orientación. Si bien siempre tiene el pase visto, él se toma un tiempo más. Yo a lo mejor soy de un juego más simple, no pararla tanto. Si veo el pase, trato de jugarla rápido, que a veces puede ser bueno o malo", expresó.

Asimismo, Calcaterra aseguró que no tiene problemas en jugar de '6' en el equipo de Fabián Bustos y apuntó que él jugará donde el entrenador lo disponga.

"No tenía idea que iba a jugar de '6', pero al ver las variantes que tenemos, obviamente siempre dije que donde sea voy a ser feliz. Si consideran que voy a jugar ahí, bienvenido sea. Piso poco el área; el año pasado un poco más porque jugué de volante, pero esta posición creo que me gusta bastante y me siento bien", agregó.