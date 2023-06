¡Es oficial! Universitario de Deportes presentó a Edison Flores y jugará hasta en la 'U' hasta el 2024

El volante de la Selección Peruana, Edison Flores, fue presentado oficialmente como jugador Universitario de Deportes ('U') y se vestirá de crema después de siete años.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la 'U' anunció el fichaje de Flores y confirmó que su vínculo se extenderá hasta el 2024, año en el que la 'U' cumple 100 años de vida.

Cabe precisar que el 'Orejas' es el primer y última contratación de los merengues de cara a la segunda fase del torneo local, como adelantó el administrador Jean Ferrari.

Asimismo, el presidente del Atlas, José Riestra, explicó que tomaron la decisión de prestar al jugador, debido a que necesita más minutos de juego, algo que era complicado lograr en el equipo mexicano.

En el cuadro azteca disputó 811 minutos en 22 partidos jugados, durante la temporada 2022/23. En esta última campaña, el 'Orejas' no anotó goles y solo arrancó en siete encuentros como titular.

Según información del periodista peruano, Gustavo Peralta, el 'Orejas' intervino para que su préstamo al equipo crema se dé sin ningún costo.

Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, habló sobre Flores previo a su fichaje. El experimentado estratega uruguayo comentó cómo se acoplaría el 'Orejas' en su pizarra, pensando en la segunda parte de la temporada.

"En Perú recién descubrí quién es (Edison) Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlo conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno", sostuvo el estratega uruguayo del combinado crema en diálogo con Nativa TV.