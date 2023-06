¡Inesperado! Kylian Mbappé informó al PSG que no renovará su contrato

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas el medio francés L'Equipe informó que Kylian Mbappé le comunicó al París Saint Germain (PSG) que no activará la cláusula por la que podría continuar una temporada más y que, por tanto, su estancia en París no se extenderá más allá del 30 de junio de 2024

Sorpresa mundial

De acuerdo al medio internacional, esta noticia no que cayó de la mejor manera a los directivos del conjunto parisino que se estarían planteando la posibilidad de vender al jugador este mismo verano de 2023.

Cabe precisar que los dueños qatarís estaban dispuestos a realizar grandes esfuerzos, una vez más, para retener al francés más allá de 2024, pero esta carta enviada por el crack no ha sido recibida con buenos ojos.

"El PSG , sorprendido y cansado por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza: ahora, o Mbappé amplía su contrato este verano, o será vendido antes del cierre de mercado. No saldrá libre bajo ningún concepto", explica L'Equipe en su artículo.

¿Destino Madrid?

La renovación de Mbappé en mayo del año pasado se escenificó con el jugador en el campo del Estadio Parque de los Príncipes donde posó junto a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, con una camiseta en el que lucía el año 2025.

No obstante, poco después se conoció que la extensión no era de tres temporadas como tal, sino de 2 temporadas y una opcional, y que al parecer, no estaría dispuesto a cumplir el jugador de 24 años, que ahora ha puesto a su club entre la espada y la pared cuando apenas ha finalizado la temporada.

En este escenario aparece el Real Madrid, quien tras la partida de Karim Benzema al fútbol árabe, se encuentra a la busca de un nuevo goleador que le permita reconquistar la UEFA Champions League y LaLiga de España.

Enfado del PSG

Asimismo, el diario Le Parisien señaló que hubo un "enorme enfado" en las filas del PSG por los tiempos en los que se ha producido esta comunicación.

Como se recuerda hace dos días se difundió un vídeo de Florentino Pérez en el que afirmaba a un aficionado que ficharía Mbappé. "Este año no, el que viene", dijo el máximo mandatario blanco.

Por otra parte, The New York Times también habla de cifras en caso de una posible salida del delantero francés este verano, colocando su precio de salida en una cantidad cercana a los 185 millones de euros.

De esta manera, la noticia de que Kylian Mbappé no activará la clausula de renovación hasta el 2025 y sería jugador libre a partir del 1 julio del 2024, ha remecido al mundo del fútbol.