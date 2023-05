¡Polémica en Liga 1! César Vallejo enviará queja formal por "mal arbitraje" contra Alianza Lima

La Universidad César Vallejo (UCV) informó que enviará una queja formal por el "mal arbitraje" en el partido ante Alianza Lima tras asegurar que la terna liderada por Sebastián Lozano perjudicó directamente al equipo de Sebastián Abreu.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el club trujillano hizo público su malestar por el desempeño arbitral en el partido disputado en Matute. Además, la UCV indicó que el objetivo de esta queja sería evitar que "situaciones similares" vuelvan a ocurrir en otros partidos de la Liga 1.

El reclamo de César Vallejo surge tras una serie de cobros que generaron polémica entre los espectadores del fútbol peruano. De hecho, el propio club señala que las decisiones del equipo arbitral influenció en el marcador entre poetas y blanquiazules, por lo que piden garantías de que el arbitraje será imparcial el resto del torneo.

Cabe decir que la entidad no ha sido la única en referirse al arbitraje. El entrenador de César Vallejo, Sebastián Abreu, también criticó el desempeño de la terna en la conferencia de prensa tras la victoria de Alianza Lima por 2 a 0.

"El corresponsal en cancha me dijo 'penalazo' y eso fue en todos lados. Pasó con Mannucci, ahora nos pasa a nosotros, si hay las herramientas hay que usarlas, ya vieron lo que pasó en el Boca vs River, donde se supendió al árbitro del VAR y al juez del partido. Lo de esta noche no ayuda y no suma", declaró.