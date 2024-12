Universitario: ¡Tajante! Jean Ferrari se pronunció sobre los fichajes del cuadro 'crema' para el 2025

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre los refuerzos del cuadro 'crema' para la temporada 2025, ¿Qué dijo?

En declaraciones a la prensa, el directivo indicó que el encargo del área deportivo es Manuel Barreto y destacó el rendimiento de los fichajes de la 'U' en los últimos años.

Al ser consultado por Paolo Reyna y los jugadores que firmarían con la 'U' en las próximas horas, Ferrari confirmó que este martes 03 de diciembre realizará una conferencia de prensa para hablar sobre diversos puntos.

Por otro lado, Ferrari explicó que viajó a Argentina para ver la final de Copa Libertadores y apuntó que su travesía busca aprender sobre las experiencias que rodean esta clase de eventos.

En entrevista para el programa 'En carne propia', conducido por César Vivar, el director técnico argentino, Fabián Bustos, aseguró que nadie en el club 'merengue' le propuso el fichaje del 'Kaiser' para reforzar al equipo en la próxima Copa Libertadores.

En esa misma línea, el DT 'merengue' indicó que, junto a Manuel Barreto y Jean Ferrari, ya tienen una lista de jugadores del torneo peruano que podrían llegar a Universitario para la próxima temporada.

"(¿Diste el ok para fichar a Carlos Zambrano?) No, nadie me planteó en el club eso (...) Manuel Barreto, Jean Ferrari y yo tenemos una lista de jugadores del medio local para los fichajes", acotó.