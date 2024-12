'Patrón' Velásquez asegura que seis jugadores de Perú se 'vendieron' en 1978: "Recibieron dinero"

Han pasado casi 50 años desde el Mundial de Argentina 1978, pero uno de sus encuentros aún sigue desatando polémica. Esto luego de las recientes declaraciones de José Velásquez que recordó el encuentro entre la Selección Peruana y el elenco albiceleste el cual terminó en una escandalosa goleada por 6-0 para los locales.

Como se recuerda, el equipo dirigido por César Luis Menotti debía ganar por una diferencia de cuatro goles para alcanzar la final de la Copa del Mundo. Por ello, diversos reportes periodísticos indicaron por ese entonces que el encuentro ante la escuadra bicolor habría estado 'arreglada' por parte del propio gobierno de aquel país que en ese entonces era dirigidos por el dictador Rafael Videla.

En los últimos días, la plataforma Disney+ estrenó el documental 'Argentina 78' el cual relata la hazaña de aquel equipo argentino. En uno de sus capítulos, José Velásquez aparece relatando lo que fue dicho encuentro y en él acusó directamente a seis de sus compañeros señalando que habrían recibido dinero para asegurar la derrota peruana.

Su relato responsabiliza principalmente a Ramón Quiroga, exjugador nacido en Argentina, pero que se nacionalizó peruano para poder defender a la blanquirroja.

"Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros. Eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido. Algo que tenía, simplemente, agacharse y agarrar el balón. Él se quedó inmóvil, no se movió para nada", indicó.

A su vez, señaló la propio entrenador Marcos Calderón por haberlo cambiado en el arranque del segundo tiempo a pesar de que el 'Patrón' era fundamental en la volante nacional. Este suceso terminó por convencerlo de que sus propios compañeros habían sido parte de ocasionar aquella dolorosa derrota.

"A los 10 minutos del segundo tiempo, Marcos Calderón me saca para que ingrese Gorriti. Jamás, ni en la selección y en mi equipo, me habían sacado. Primera vez que hace el cambio, me pareció muy raro. Ya está de por medio la 'vendimia', lamentablemente", agregó.