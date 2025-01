Ureña descartó insultar a hinchas de la 'U' para asistir a 'Noche Crema': "Favor de no reproducir información falsa"

Quedan pocos días para que el flamante bicampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes haga su presentación oficial ante toda su hinchada en la 'Noche Crema 2025'. Como todos los años, cada uno de los jugadores del plantel crema será anunciado y recibirá el cariño de todos los asistentes al Estadio Monumental.

Sin embargo, y a pesar de la gran expectativa de la parcialidad estudiantil, las entradas para este esperado amistoso ante la Selección de Panamá aún no se agotan generando sorpresa en más de uno. Por ello, sobre las primeras horas de este lunes 20 de enero se difundió en redes sociales una presunta historia de Instagram donde uno de los futbolistas del actual plantel merengue insulta a los aficionados por tal motivo.

Según la imagen compartida, el Instagram pertenecía a Rodrigo Ureña donde supuestamente exigía explicaciones a los hinchas de Universitario por no comprar las entradas para la 'Noche Crema 2025' junto a un fuerte improperio.

Por ello, el volante chileno salió al frente para desmentir este hecho rotundamente a través de sus redes sociales. Mediante una historia en su cuenta oficial, el mediocampista aseguró estar mortificado con la utilización de su nombre y aseguró que nunca dio autorización para que otra persona se haga pasar por él en cualquier plataforma.

"Nuevamente me veo en la obligación de recalcar que no tengo ninguna otra red social que no sea mi Instagram oficial verificado 'Rodrigo.ure18', además, nunca le he dado autorización a una persona externa para tener cuentas relacionadas a mí o representarme en otra red social", inició.