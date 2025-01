Panamá se enfrentará a Universitario sin sus estrellas en amistoso por la Noche Crema 2025

20/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección panameña será el próximo rival de Universitario de Deportes. El bicampeón de la Liga 1 invitó al combinado canalero para el evento de la Noche Crema 2025. Sin embargo, para este duelo, Panamá llegará al Perú sin la presencia de sus principales figuras, lo que cambia las expectativas del enfrentamiento.

Panamá en amistoso ante Universitario

El técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, dio a conocer la lista de futbolistas que formarán parte de la delegación que viajará al Perú para enfrentarse a Universitario de Deportes.

En la convocatoria, la gran mayoría de los jugadores provienen de la liga local panameña, y solo cinco jugadores juegan en equipos fuera de su país. La lista incluye los siguientes futbolistas:

Arqueros : Eddie Roberts, John Gunn

: Eddie Roberts, John Gunn Defensores : Reyniel Perdomo, Anthony Herbert, Ariel Arroyo, Jiovany Ramos, Orman Davis, Erick Díaz, Ángel Díaz, Jorge Gutiérrez

: Reyniel Perdomo, Anthony Herbert, Ariel Arroyo, Jiovany Ramos, Orman Davis, Erick Díaz, Ángel Díaz, Jorge Gutiérrez Mediocampistas : Edilson Carrasquilla, Janpol Morales, Víctor Ávila, Ricardo Phillips Jr., Ovidio López, José Murillo, Héctor Hurtado, Irving Gudiño, Giovany Herbert, Amable Pinzón

: Edilson Carrasquilla, Janpol Morales, Víctor Ávila, Ricardo Phillips Jr., Ovidio López, José Murillo, Héctor Hurtado, Irving Gudiño, Giovany Herbert, Amable Pinzón Delanteros: Gustavo Herrera, Reymundo Williams

A pesar de contar con algunos futbolistas de renombre, como Edilson Carrasquilla, esta convocatoria no refleja el potencial completo de la selección panameña.

La ausencia de jugadores claves marca una diferencia significativa, ya que estos futbolistas no están disponibles debido a que el amistoso no se realiza en una fecha FIFA, lo que significa que sus clubes no tienen la obligación de cederlos.

Estrellas de Panamá ausentes

Panamá actualmente es reconocida como una de las selecciones más sólidas de la Concacaf, gracias a jugadores que destacan en equipos internacionales de alto nivel. Sin embargo, para este encuentro contra Universitario, no estarán presentes varios de sus jugadores más importantes, entre ellos:

Luis Mejía (portero, Nacional de Uruguay)

(portero, Nacional de Uruguay) José Córdoba (defensa, Norwich City)

(defensa, Norwich City) Amir Murillo (lateral, Olympique Marsella)

(lateral, Olympique Marsella) César Blackman (lateral, Slovan Bratislava)

(lateral, Slovan Bratislava) Adalberto Carrasquilla (mediocampista, Pumas UNAM)

(mediocampista, Pumas UNAM) Eduardo Guerrero (delantero, Dinamo Kiev)

(delantero, Dinamo Kiev) José Fajardo (delantero, Independiente La Chorrera)

Además, otro jugador significativo que no estará en el partido es Alberto 'Chiquitín' Quintero, quien fue una figura importante en Universitario y que ahora forma parte de la selección panameña.

La razón de su ausencia, al igual que la de sus compañeros de equipo, radica en que este amistoso no tiene carácter oficial, y los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores.

¿Cuándo será la Noche Crema 2025?

El esperado amistoso entre Universitario de Deportes y Panamá se jugará el viernes 24 de enero de 2025, a las 8:30 p. m. (hora peruana y panameña), en el Estadio Monumental U Marathon.

Este partido amistoso contra Panamá será un evento peculiar para Universitario, ya que se trata de un combinado nacional y no de otro club, lo cual añade un toque especial a la pretemporada. Sin embargo, la ausencia de las estrellas panameñas, debido a que el amistoso no corresponde a una fecha FIFA, cambia las expectativas sobre el enfrentamiento.