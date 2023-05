¡Vamos Juanpi! Roland Garros 2023: Juan Pablo Varillas venció a Roberto Bautista Agut y pasa a tercera ronda

¡Nueva victoria para Varillas! Nuestra raqueta nacional obtuvo un nuevo triunfo y pase a tercera ronda tras vencer al español Roberto Bautista Agut (24 ATP) en un partido descomunal. Juan Pablo Varillas remontó nuevamente después de 2 sets arriba por parte de su rival. Un R3 de película en Roland Garros 2023.

El tenista español de 35 años de edad, experimentado en el deporte de la raqueta, se enfrentó esta tarde a un joven de 27 años, promesa del tenis nacional (94 ATP), sin imaginar la garra y determinación para quitarle el sueño de avanzar una ronda más a la ansiada copa de Roland Garros 2023.

Bautista Agut comenzó con el pie derecho. Dos sets seguidos ganados, el primero con amplia mayoría y el segundo a duras penas de dos sets arriba (1-6, 4-6).

Lo mejor de lo mejor vino después. Con empuje y determinación vino el primer 'batacazo' de Juanpi. Tal cual estrategia usada contra su rival anterior, Juncheng Shang, Varillas remontó tres sets a su contrincante lo que lo llevaron a tercera ronda (6-3, 6-1 y 6-1).

En el próximo encuentro de nuestra raqueta nacional será contra el tenista polaco Hubert Hurkacz (14 ATP), quien vino de vencer a holandés Tallon Griekspoor (6-3, 7-5, 7-6, 7-6 y 6-4) en la cancha de arcilla.

Juanpi brindó una entrevista para la cadena televisiva Espn Tenis y manifestó cómo se sentía tras su triunfo y pase a tercera ronda del Grand Slam en terreno de polvo de ladrillo más esperado del año: Roland Garros 2023.

"No tengo palabras la verdad. Uno trabaja para estar en este momento, sueña para estar en estos momentos y que se cumplan (los sueños) ya es otra cosa", comenzó diciendo ante el reportero deportivo.

Varillas destacó su estrategia para remontar al tenista número 24 del ranking ATP, describió como pudo sacar ventaja frente a dos primeros sets netamente perdidos y a uno de consagrar a su rival de pasar a tercera ronda.

"Los primeros dos sets no encontraba la vuelta, quizás estaba un poco defensivo, él estaba muy agresivo con la derecha y yo la verdad que no podía desacomodarlo en un momento. En el tercer set vi que podía tomar más la cancha, él empezó a correr más a cansarse más, se notaba que ya no era el mismo que los primeros set y yo seguí adelante", explicó para Espn Tenis.