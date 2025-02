"Vengo por el tricampeonato": José Carabalí y sus primeras palabras como nuevo jugador de Universitario

Luego de enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi y compañía, Universitario quedó listo para iniciar su camino por el ansiado tricampeonato nacional. Los dirigidos por Fabián Bustos dejaron una grata impresión en sus amistosos de preparación y ahora harán su estreno en partidos oficiales.

Y a pesar de mantener la base del bicampeonato, la dirigencia comandada por Jean Ferrari concretó el fichaje de José Carabalí para cerrar el plantel. El ecuatoriano fue anunciado en redes sociales y este lunes realizó su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Tras cumplir con su primera sesión de trabajos, el futbolista llegado desde Japón se dirigió ante los medios de prensa que llegaron hasta Campomar para conocer sus primeras impresiones como jugador de Universitario.

En primer lugar, José Carabalí aseguró estar más que feliz con la posibilidad de vestir la camiseta de un club grande del Perú. En esa misma línea, indicó que dará todo de sí por alcanzar el ansiado tricampeonato que con el que sueña toda la hinchada crema.

Para seguir elogiando a su nuevo equipo, el ecuatoriano aseguró que se ha quedado completamente sorprendido con la cantidad de hinchas que moviliza el cuadro merengue en cada uno de sus partidos alrededor del Perú.

"Es la primera vez que vengo a un club con mucha hinchada, el mejor de Perú. Todo esto debe ser mental, yo como jugador profesional siempre me preparo mentalmente porque es lo más importante para dar lo mejor de mí. Me he quedado muy sorprendido con la hinchada", añadió.