(VIDEO) "No me puedo olvidar de su cara": Campeón del mundo con Argentina es denunciado por violación sexual

Un nuevo futbolista es denunciado por abuso sexual. En las últimas horas, la Selección Argentina se ha visto envuelta en un nuevo escándalo tras celebrar su campeonato en el Mundial Qatar 2022 junto a sus hinchas. Y es que una joven contó a una emisora del país sureño que fue ultrajada por uno de los compañeros de Lionel Messi.

Fueron los medios Radio 10 y C5N quienes difundieron en el día de ayer los audios de la víctima, en los cuales relata cómo ha sufrido todos estos años por la presunta violación cometida por un defensor habitualmente convocado por Lionel Scaloni.

En las piezas enviadas a estos medios, la denunciante relata cómo habrían ocurrido los hechos el 10 de enero de 2019, fecha en la que habría acontecido el delito. Además, indicó que, por más que trató de hacerse creer que no había sido él.

"Gonzalo Montiel nunca me habló de violación y después me escribió la mamá y me dijo que me habían violado. Me dejaron tirada en la calle, en la puerta de su casa en un auto que desconozco. Yo me acuerdo que no había tomado ese día", contó entre lágrimas.