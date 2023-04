(VIDEO) Paolo Guerrero: Periodista argentino manda mensaje a Fernando Gago tras gol del 'Depredador' en Copa Libertadores

Paolo Guerrero sigue siendo tendencia en Argentina. Tras apuntarse una gran anotación con Racing por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el delantero peruano ha recibido varios elogios por parte de la prensa y los hinchas. Incluso, un periodista argentino le mandó un contundente mensaje a Fernando Gago.

Paolo Guerrero demuestra cada partido que sigue más vigente que nunca. Con Racing, ya ha logrado anotar en la la primera división de Argentina, en la copa local de dicho país y por Copa Libertadores. De hecho, su último tanto fue en el torneo continental más importante de Sudamérica, lo cual le valió para que la prensa argentina se refiera a la situación del 'Depredador' en 'La Academia'.

"Al principio no ponía a Guerrero, ahora ya no puede no poner a Paolo Guerrero. O sea, ya bastante que muchas veces juega de titular Romero y no Guerrero que, por una cuestión, calculo, no lo va a poner siempre porque lo va a ir llevando físicamente", dijo Flavio Azzaro.