¿Vuelve a la Selección Peruana?: Raúl Ruidíaz anotó doblete de golazos con Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz está recuperando su mejor nivel, y consolidó su gran presente con un doblete de golazos en el último partido del Seattle Sounders en la MLS. ¿Tiene posibilidades de ser llamado a la Selección Peruana?

Antes de mencionar una nueva convocatoria, es necesario analizar su excelente rendimiento en el pasado encuentro frente a Montreal Impact, donde el cuadro liderado por el peruano consiguió una importante victoria por 5-0.

Si bien las anotaciones de Ruidíaz podrían haber pasado desapercibidas, lo que evitó que esto sucediera es la manera como el '9' consiguió sus dos goles. El primero de estos, fue una espectacular volea para abrir el marcador.

El efecto del balón y la potencia del zurdazo del atacante hacen aún más vistosa la jugada, que ya se hizo viral en redes sociales como uno de los mejores goles de todo el año.

Por otro lado, el segundo gol se concretó por un penal, excelentemente pateado por el exdelantero 'crema'. La goleada se completaría con tantos de Jordan Morris, Alex Roldán y Dylan Teves.

Recientemente, Raúl Ruidíaz se metió al centro de la polémica respondiendo a los fanáticos de la 'Bicolor' que lo critican constantemente por su rendimiento en el combinado nacional.

En una entrevista con Area Sports Net, el atacante de 33 años señaló que "nadie le regaló nada", y que está enfocado en seguir mejorando para aportar a sus compañeros.

"Me llena de orgullo porque sé que a mí nadie me ha regalado nada. He trabajado muy fuerte para lograr cosas. Me enfoco en lo grupal, pero lo personal viene de la mano gracias a mis compañeros", señaló.