Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: "Tenemos confianza en Alejandro Restrepo", afirma Hernán Barcos

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, aseguró que el plantel confía en la idea de juego de Alejandro Restrepo y destacó el triunfo 4-0 ante Carlos A. Mannucci.

En declaraciones para Gol Perú, el 'Pirata' analizó el partido ante el cuadro trujillano y apuntó tuvieron dificultades en el primer tiempo, no obstante, en la segunda mitad lograron abrir el marcador.

Asimismo, el exatacante de Gremio indicó que todo el plantel está a disposición de Restrepo cuando los necesite, ya sea en la Liga 1 o la Copa Libertadores. También, aseguró que ganaron jerarquía y contundencia a Mannucci.

En el programa 'Palabra de hincha', Reimond Manco manifestó que en la actualidad Hernán Barcos merece ser criticado por su nivel actual con los 'blanquiazules' y aseguró que el 'Pirata' no puede jugar como titular.

En esa misma línea, el exjugador de Juan Aurich cuestionó que algunos periodistas no critiquen su rendimiento por miedo a que no les brinde una entrevista.

"Nadie lo dice, solo algunos. Estoy seguro de que todos lo tienen, pero no lo quieren decir para que después, cuando pidan una nota, no le digan que no. Algunos dicen: 'mejor no choco con él porque me va a mover el plantel de Alianza y no me darán entrevistas", añadió.