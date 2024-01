¿Ya fue Italia? Esto dijo Jorge Fossati sobre los próximos amistosos de la selección peruana

Jorge Fossati ya se prepara con miras a los amistosos de la selección peruana de marzo y, cuando todo parecía indicar que Italia sería el primer rival del entrenador uruguayo, podría haber un cambio de planes para la fecha FIFA. ¿Qué dijo el 'charrúa' al respecto?

Las palabras del ex estratega de Universitario de Deportes tuvieron lugar en entrevista para Fútbol América, donde fue consultado por los países a los que enfrentará la 'Bicolor' en sus primeros partidos del 2024.

Al respecto, Jorge Fossati dejó en claro que no tendría problemas en jugar con Italia; sin embargo, prefiere enfrentar a selecciones que tengan un juego parecido al de las Eliminatorias. Y es que según indicó, el gran objetivo es prepararse para hacer un buen papel y clasificar al Mundial 2026.

"No tengo problemas en comer pasta italiana. El problema es saber para qué estamos trabajando y, en este momento, en un plazo mediano o corto, tenemos la Copa América y ahí juegas contra rivales sudamericanos o Centro América. Luego, la gran meta: la Eliminatoria. Que yo sepa, no participan ni asiáticos, ni africanos, ni europeos", declaró.

En esa misma línea, Jorge Fossati fue consultado sobre si ya conoce qué selecciones enfrentará la 'Bicolor'. No obstante, el entrenador de Perú señaló que aún desconoce el rival y el lugar. Sin embargo, acotó que es probable que dichos encuentros tengan lugar en territorio nacional.

"No exactamente. Ni rival ni lugar, pero me inclinaría a decirte que lo más factible es que juguemos aquí. Es lo más factible, no estoy confirmando nada. Uno de los temas por qué no esos partidos es por temas de contratos en EE. UU. Como ya dije, queremos optimizar los tiempos. Hemos desestimado. otras invitaciones a lugar lejanos", agregó.