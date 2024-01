40% de peruanos a favor de Jorge Fossati como entrenador de la Selección Peruana, según Datum

Jorge Fossati fue presentado, por todo lo alto, como el nuevo entrenador de la Selección Peruana tras la abrupta salida de Juan Reynoso; sin embargo, se conoció recientemente que, según la última encuesta de Datum, el estratega uruguayo solo cuenta con el 40% de aprobación por parte de los peruanos.

A través de su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, la empresa peruana encargada de la investigación de mercados y opinión pública, compartió su más reciente resultado acerca de una encuesta realizada a peruanos para conocer su opinión sobre la nueva designación de Fossati Lurachi como DT.

Según indicaron, solo el 40% estaría de acuerdo con esta decisión, mientras que el 33% se muestra en desacuerdo y el 27% no tiene una respuesta exacta sobre el tema.

40% de peruanos aprueban a Jorge Fossati.

Este resultado revelaría que existe un gran porcentaje de peruanos que ve con pesimismo una futura clasificación de la 'Bicolor' al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el actual director técnico de la Selección Peruana aseguró que, si bien no promete resultados inmediatos para este nuevo proceso mundialista, promete ponerle alma a cada uno de los enfrentamientos que le va a tocar asumir con el conjunto nacional.

"Acá no hay magos, (...) ya me conocen, yo no prometo resultados, pero prometo poner el alma porque tenemos esa gran meta (...) que el aficionado peruano recupere la alegría. No hay meta mayor que esa y si la conseguimos seremos las personas más felices del mundo", declaró ante los medios.