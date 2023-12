¡Ya llega! Jorge Fossati y su cuerpo técnico tendrán reunión con Juan Carlos Oblitas en La Videna

La Selección Peruana tendrá nuevo entrenador en los próximos días. En el marco de las negociaciones con Jorge Fossati, el DT y su cuerpo técnico se reunirán con Juan Carlos Oblitas en La Videna.

Esta se realizará previo al retorno a Uruguay por parte del estratega uruguayo de 71 años, y significa la primera vez que el entrenador y su equipo de trabajo pisen las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Es necesario recordar que el representante de Jorge Fossati, Pablo Bentancourt, manifestó que el técnico se encuentra sumamente emocionado de asumir el reto de dirigir a la 'Bicolor'.

El pasado 19 de diciembre, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, informó que la contratación de Fossati estaba 'encaminada' y que es cuestión de tiempo para que se convierta en el nuevo DT de Perú.

En esa línea, es necesario recordar que al retornar al Perú luego de unas breves vacaciones, Fossati indicó que no hablaría del tema de la selección debido a que aún no se ha oficializado su contratación.

"Siempre he dicho que no hay otro club más importante que la selección en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que le transmito a los jugadores. (...) Lo de la selección está casi para resolverse, pero no está resuelto. Hasta que no esté resuelto, no puedo hablar de la selección", expresó.