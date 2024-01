"Ya verán lo que es y cómo juega": Williams Riveros y la opinión sobre Fabián Bustos que ilusiona a Universitario

La llegada de Fabián Bustos generó un gran impacto en la hinchada de Universitario. Si bien la trayectoria del argentino respalda su calidad, la actualidad del técnico dejaba un mar de incertidumbres. Williams Riveros, defensor del cuadro 'crema' respondió respecto a ello, e hizo un llamado a la calma hacia los fanáticos merengues.

El paraguayo de 31 años indicó que Bustos es un gran técnico, además de exhortar a los fanáticos a ser pacientes y esperar buenos rendimientos por parte del defensor.

Bustos y Riveros se conocen desde hace años. De hecho, el central fue uno de los pedidos exclusivos del técnico cuando llegó a Delfín de Ecuador, equipo que salió campeón en la temporada 2019. Además, se volverían a cruzar en Barcelona de Guayaquil repitiendo el éxito.

En ese sentido, Riveros mencionó que no se atrevería a generar expectativas, pero que confía ciegamente en las capacidades del argentino.

"Me fue muy bien trabajando con él y, ojalá, esta no sea la excepción para -de esta manera- poderle darle muchas alegrías a este club. Ya verán su trabajo, pero no quiero adelantar nada porque no quiero despertar expectativas", declaró.