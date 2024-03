¿Renovaron votos? Pamela López, esposa de Christian Cueva, se luce con velo de novia en París

Todo indica que Pamela López y Christian Cueva se encuentran mejor que nunca. Y es que luego del retiro espiritual en el que participó el futbolista, la pareja partió rumbo a Europa, según parece, para vivir una nueva luna de miel tras su reconciliación.

Parece que, tanto Pamela como Christian decidieron dejar el escándalo de infidelidad en el pasado para darse una nueva oportunidad y seguir construyendo su relación.

Primero, la pareja fue captada al interior del Aeropuerto Jorge Chávez pasando una gran cantidad de maletas por el área de 'Check-in', dejando entrever que tenían planeado pasar varios días fuera del país.

Y aunque al principio no se sabía con exactitud a qué país se iban, recientemente el portal 'Instarándula' difundió imágenes de la esposa de 'Aladino' bastante contenta, paseando por el parque de diversiones de Disney París.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó enormemente la atención de todos los usuarios: Pamela López llevaba un velo de novia con orejitas de ratón.

Esposa de Christian Cueva es captada con velo de novia.

Este material difundido dejó a más de uno con la boca abierta, por lo que incluso usuarios en las redes sociales empezaron a especular que la pareja habría decidido renovar votos matrimoniales o estarían viviendo una nueva luna de miel.

Durante una pasada edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora mostró su absoluto rechazo hacia la actitud de Pamela López, quien habría decidido dejar de lado las infidelidades confesas del seleccionado nacional para así continuar a su lado y, según agregó la 'Urraca', continuar llevando una 'vida cómoda'.

"La ha hecho sufrir un montón. Su vida (...) es un camino con un hombre del que siempre desconfía. Eso no es vida. (...) Pero estas mujeres piensan 'tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿Qué voy a hacer?' También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad, y seguir aguantando a un tipo como pueda", sostuvo la periodista.