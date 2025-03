BCRP eleva proyección de crecimiento a 3.2%, pero sigue lejos del 4% del MEF

22/03/2025 / Exitosa Noticias / Economía

Las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), liderado por Julio Velarde, han aumentado para este 2025. El último reporte de inflación elevó la estimación de 3% a 3.2%. Pese al optimismo, este incremento aún no se compara con las expectativas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que proyecta un 4%.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, detalló que la corrección al alza en la proyección responde a una mejor previsión del consumo privado (3.1%), así como de la inversión pública (6.5%). El PBI no primario crecería 3.3% este año, superando la estimación de 3% hecha en diciembre, mientras que el PBI primario aumentaría 2.6%.

El Banco Central mantuvo sin cambios su proyección de inversión privada, estimada en 4.1%. Aunque las diferencias parecen pequeñas, son significativas para la economía. Asimismo, Velarde enfatizó en que los factores coyunturales e incertidumbre mundial serán determinantes para alcanzar un crecimiento más cercano al 3.2%.

Diferencias entre el MEF y el BCRP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por José Salardi, proyectó en el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028, publicado en agosto de 2024, un crecimiento de 3.1% para este año. Velarde aclaró que no critica otras proyecciones ni las cuestiona, pero subrayó que el país tiene potencial para mejorar las tasas de crecimiento.

Si bien la diferencia entre las estimaciones del BCRP y el MEF es de solo 0.8 puntos porcentuales, otras entidades como el Instituto Peruano de Economía (IPE) y el BBVA coinciden en prever un crecimiento de 3.1%.

Julio Velarde y la inseguridad

"Aunque no afecte la economía, no se puede vivir en estas condiciones", declaró Julio Velarde en conferencia de prensa tras presentar el informe de inflación. En ese sentido, señaló que la inseguridad y la delincuencia ya afectan algunos sectores, como los colegios obligados a cerrar por extorsiones.

Asimismo, advirtió que la crisis de seguridad podría generar problemas en sectores como el turismo. "Estamos viendo escuelas que han cerrado, cuánta inversión que no llega, a un turista le hablan del crimen y probablemente no venga", enfatizó. No obstante, aclaró que, al menos a corto plazo, este problema no afecta las proyecciones económicas.

El último reporte de inflación reveló que la proyección de crecimiento económico del BCRP para 2025 pasó de 3% a 3.2%, aún distante del 4% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas.