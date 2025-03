Ley que elimina el límite a tasas de interés ayudará a combatir extorsiones 'gota a gota', afirma Ilich López

El congresista por Acción Popular y presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Ilich López, se refirió al proyecto de ley aprobado por el Pleno en la sesión de ayer, miércoles de 12 marzo, la cual protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros.

En ese sentido, señaló que la iniciativa legislativa, aprobada en segunda votación, permitirá a los bancos otorgar créditos financieros, incluso a personas con bajo riesgo, evitando que recurran a préstamos informales o también llamados 'gota a gota'.

El legislador explicó que la derogatoria de la Ley 31143, y con ello, la aprobación de los proyectos de ley 6341, 7134, 7181 y 7503, permitirá acceder a préstamos a los usuarios de los servicios financieros, quienes por alguna u otra razón demoraron en pagar sus préstamos y, por consiguiente, sufren el incremento del interés.

"Los topes no permiten eso ante esos riesgos, qué optan las entidades financieras, no atienden esos créditos y al no atender esos créditos, se van (los consumidores) al crédito informal", detalló.