Premier Adrianzén revela los pilares de su mandato: seguridad ciudadana y reactivación económica

10/03/2024 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que las bases fundamentales de la política general del gobierno son la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Para Adrianzén, la reactivación económica no se limita solo al crecimiento del PBI o al aumento de la inversión extranjera. Más bien, implica la creación de un entorno empresarial favorable que fomente la generación de empleo, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la mejora del bienestar social en general.

Desafíos financieros

En medio de un contexto desafiante, el primer ministro abordó la situación económica actual durante una entrevista y reveló la preocupación generalizada sobre la recesión económica que afectó al país.

"Hay que ser concientes de que muchos fenómenos han incidido en que esta recesión se produzca y así se ha declarado. Hemos terminado el año 2023 con 0.6% y la expectativa que tenemos para este año es 2.7%"

Estas cifras subrayan la magnitud del desafío económico y la esperanza de una recuperación gradual en el próximo período. En este sentido, el primer ministro enfatiza la importancia de trabajar en políticas y medidas que impulsen el crecimiento económico y mitiguen los efectos de la recesión.

Cooperación Económica

Adrianzén también abordó temas relacionados al enorme desafío de fomentar el desarrollo económico y la inversión empresarial. Respecto a ello, enfatizó la importancia del diálogo, la generación de confianza y la necesidad urgente de brindar seguridad a los emprendedores.

"Tenemos que dialogar. Tenemos que generar confianza. Si me están extorsionando, yo no voy a abrir una nueva bodega, no voy a tener un emprendimiento. Entonces, hay que traer, además de diálogo, además de confianza, seguridad. Seguridad para que el pequeño y mediano pueda realizar esta inversión", señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de crear un entorno empresarial favorable que incentive la inversión extranjera y promueva el crecimiento económico sostenible.

"Tenemos que hacer que el Perú sea atractivo también para las grandes inversiones. Por ejemplo, (debemos tener) una mejor y más eficiente recaudación tributaria. Tenemos que recuperar las cifras del déficit fiscal", enfatizó.

Lucha contra la informalidad

El premier Adrianzén reconoció que la informalidad laboral y empresarial es un desafío persistente que afecta significativamente la economía y el bienestar social del país. Al respecto, señaló que, si bien la formalización es esencial, también es crucial proporcionar espacios de confianza que permitan que este proceso se materialice de manera efectiva.

"La formalización es sumamente importante, pero también tienes que generar espacios de confianza para que esa formalización pueda producirse y eso también juega con la seguridad. Dame seguridad para que yo pueda invertir".

Recordemos que la informalidad presenta una serie de desafíos importantes. Por un lado, limita el acceso a derechos laborales básicos, como la seguridad social y la protección laboral. Por otro lado, contribuye a la evasión fiscal y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para promover el crecimiento económico y la inclusión social.

Por ello, el diálogo abierto y transparente es fundamental para crear un entorno favorable para la inversión y fortalecer la seguridad jurídica, elementos cruciales para promover tanto la seguridad ciudadana como la reactivación económica en el Perú, pilares del mandato del premier Gustavo Adrianzén.