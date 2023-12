Crisis matrimonial entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo: Así pasó la pareja su fin de semana en Miami

10/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo están en el ojo de la tormenta después que una modelo de OnlyFans saliera a decir que tuvo un amorío con el astro argentino. Ante esto, muchos se preguntaban cuál es el estado de la relación entre el futbolista y su esposa. Te lo contamos en esta nota.

Luego de que se filtrarán unas supuestas pruebas donde el capitán de la Selección Argentina conversa de forma muy candente con una modelo brasileña, se especuló que Antonela Rocuzzo le habría pedido el divorcio.

No obstante, el 8 de diciembre, la esposa del astro argentino compartió una fotografía luego de una semana llena de fuertes rumores y aunque muchos esperaban un pronunciamiento, ella solo se limitó a subir una imagen de su asistencia a un importante evento de modas.

¿Qué hicieron Messi y Antonela el fin de semana?

El conocido medio Miami News publicó una foto que puede dejar mucho a la interpretación, pues hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la polémica que se generó en los últimos días.

En la fotografía se pudo observar que, Antonela y Messi asistieron como pareja a los entrenamiento de su hijo en un club de la ciudad. El futbolista vestía indumentaria del Inter Miami, mientras que su esposa lucía un pantalón oscuro y polera en color rosa pastel de Barbie.

Cabe resaltar que, no estaban sentados juntos, ya que Antonela estaba gradas más abajo que el capitán de la Selección Argentina. No obstante, no se observó ninguna situación de incomodidad en la pareja, lo que haría pensar que están sobrellavando el escándalo de la mejor manera.

Messi y Antonela en Miami

Los supuestos chats de la infidelidad

Fernanda Campos, quien también estuvo vinculada con Neymar y cuenta con más de 735 mil seguidores en Instagram, decidió exponer unos supuestos mensajes que 'La Pulga' le enviaba en privado luego de que le diera 'me gusta' a una de sus fotos de sus historias compartidas.

"Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di 'like' en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje", reveló la joven brasileña, no solo remeciendo así la farándula internacional sino también a la relación que tiene el futbolista con Antonela Rocuzzo.

Es así que, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi están en el ojo de la tormenta por una presunta infidelidad del futbolista, sin embargo, este fin de semana se dejaron ver juntos en un partido de su hijo en Miami.