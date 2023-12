'Al fondo hay sitio': Alessia es acuchillada por Benjamín y así reaccionó Karime Scander tras escena

La final impactante de la temporada 10 de 'Al fondo hay sitio' dejó a los seguidores conmocionados por un giro trágico. En medio de la celebración de la boda de Macarena Montalbán, Benjamín Chirinos, disfrazado de arlequín, intentó atacar a Cristóbal, pero terminó apuñalando accidentalmente a Alessia, quien cayó al suelo justo en el momento de felicidad por el amor de su hermano.

Benjamín Chirinos, el expaciente de un hospital psiquiátrico, urdió un plan para atacar a Cristóbal Montalbán durante la hora loca de la boda. Disfrazado de arlequín, buscaba pasar desapercibido y cumplir su oscuro cometido, pero todo se desmoronó cuando Alessia, feliz por el amor de su hermano, se acercó para abrazarlo.

En un giro inesperado, Alessia Montalbán fue la víctima involuntaria del ataque de Benjamín Chirinos. Su puñalada en la espalda desató la desesperación de su padre y de Jimmy Gonzales, quienes acudieron rápidamente para socorrerla. El paciente psiquiátrico, al percatarse de su error, huyó del lugar, dejando a la chef con un futuro incierto.

La actriz Karime Scander, quien interpreta a Alessia, compartió detalles sobre la intensidad de la escena final en una entrevista para el programa 'Estás en Todas'. Reveló que fue la primera vez que grabó una escena tan impactante y se quebró emocionalmente al ver la desesperación en los rostros de sus compañeros de reparto.

"Es la primera vez que grabo una escena en la que me muero, o me pasa algo... ver la cara de todos tan desesperados, tratando de cogerme, yo veía de abajo y te juro que pensaba que me estaba muriendo, qué está pasando, ¿es real?", dijo.