Bad Gyal defiende a Rauw Alejandro de las críticas por querer bailar pegado: "Perrear no es nada del otro mundo"

El cantante de reggaetón Rauw Alejandro ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras ser tildado de "acosador" por querer perrear con Bad Gyal en pleno concierto en el coliseo de Puerto Rico.

Sin embargo, la artista española ha salido en su defensa recientemente y ha arremetido contra la prensa por dichas críticas. ¿Qué dijo?

La intérprete de 'Chulo pt. 2' o 'Fiebre' utlizó sus redes sociales para rechazar tajantemente los señalamientos contra Rauw Alejandro y asegurar que "lo pasó super bien" durante su estadía en Puerto Rico.

Además, explicó que decidió no bailar con el cantante de reggaetón por la posibilidad de que un grupo de medios de comunicación vincule sentimentalmente a ambos artistas por el baile producido en el 'Choli'.

"Perrear no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales. (...) Lo he pasado super bien estos días, Rauw y su equipo nos han tratado de lujo y nos han hecho pasarlo muy bien. Estoy super agradecida", se lee en su historia de Instagram.