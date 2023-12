¡Qué vergüenza! Rauw Alejandro intenta 'perrear' con Bad Gyal y es rechazado en concierto: "Vine a cantar"

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rauw Alejandro viene dando una gira por varios países del mundo y en uno de sus recientes conciertos en su Puerto Rico, pasó un bochornoso momento con la cantante Bad Gyal. El puertorriqueño intentó 'perrear' con la intérprete española, sin embargo, esta lo rechazó frente a miles de fanáticos y le dejó en claro que solo estaba ahí para cantar.

Todo sucedió mientras Bad Gyal estaba interpretando su famosa canción 'Chulo pt. 2'. Fue en ese momento que el intérprete de 'Todo de ti' se acercó a ella para hablarle al oído, sin esperar la reacción de asombro y rechazo.

Bad Gyal rechaza a Rauw Alejandro

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", comenzaba diciendo al micrófono el puertorriqueño. La compositora catalana entonces respondía de forma clara: "No, no, a mí que no me involucren, que hay muchas nenas guapas por aquí".

Enseguida, Rauw Alejandro dejó claro su estado civil de soltero y las intenciones de bailar que tenía con su compañera de escenario. No obstante, ella dejó en claro que solo había ido para una función específico y no era bailar con él.

"Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta", sentenció.

Rápidamente el video se volvió viral en redes sociales como TikTok y los fanáticos no dudaron en elogiar la actitud que Bad Gyal tuvo. Además, muchos dijeron que ella realmente estaba incómoda y que Rauw se mostró como un verdadero "acosador".

"Bad Gyal tiene novio y además se lleva bien con Rosalía", "Bas Gyal me ha ganado con esa actitud", "¿Él creía que Bad Gyal se prestaría para sacar celos a Rosalía?", "La quiso presionar pero Bad Gyal lo supo ubicar", "Cómo es posible hacer esto en un escenario y que la gente no se escandalice", "Qué asco supongo que fue bueno que Rosalía Se separe de un hombre tan acosador", se lee en comentarios.

Es así que, Rauw Alejandro pasó uno de los momentos más incómodos durante su gira musical, no esperaba que Bad Gyal lo pusiera en su sitio y se rehusara a perrear con él frente a miles de espectadores en su concierto.