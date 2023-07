Barbie: Billie Eilish estrena nueva canción que formará parte del soundtrack de la película

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Billie Eilish lanzó el jueves 13 de julio 'What Was I Made For?', su nuevo sencillo que forma parte del sountrack de la película Barbie, que llegará a los cines de Perú este 20 de julio. Su videoclip ya supera los 5 millones de reproducciones y aparece en la lista de tendencias de música de YouTube.

Sobre 'What Was I Made For?'

La artista presenta una balada melancólica y triste que ha escrito junto a su hermano Finneas, su colaborador habitual. La letra de la composición revela cómo la famosa muñeca se plantea algunas preguntas sobre su propia existencia y también sobre la de su novio Ken. "Parecía tan viva, resulta que no soy real, solo algo por lo que pagaste. ¿Para qué fui creada?", dicen sus versos.

El vídeo de What Was I Made For? muestra a Billie Eilish vestida de amarillo y con estilo retro en un único escenario. La intérprete abre un pequeño maletín con el logo de Barbie sobre una mesa, donde va enseñando vestidos y trajes de muñecas. Se trata de réplicas de algunos de los estilismos más conocidos de la cantante. El viento y la lluvia la ponen en aprietos en este clip, que ha sido dirigido por ella misma.

La estadounidense contó en Instagram que Greta Gerwig, directora de Barbie, les enseñó a su hermano y a ella algunas escenas del largometraje sin terminar el pasado mes de enero.

"No teníamos ni idea de qué esperar... Estábamos tan profundamente conmovidos que al día siguiente estábamos componiendo y no podíamos dejar de hablar de ello. Y acabamos escribiendo casi toda la canción esa noche", contó en redes sociales.

Trama y fecha de estreno de Barbie

El rodaje comenzó en marzo del 2022 y se convierte en el primer live action basado en la muñeca que ha ido cambiando a lo largo de los años.

Por diversas entrevistas de Greta Gerwig y los protagonistas, hemos podido conocer la sinopsis del film. Al parecer, Barbie se escapará del mundo fantástico para ingresar a la realidad, haciendo enojar al CEO de Mattel.

La película de "Barbie" está programada para estrenarse este 20 de julio en Perú, mietras en Estados Unidos y Reino Unido, está programado para el 21 de dicho mes.

De esta forma, todo va quedando listo para el estreno del live action de Barbie, ya que artistas como Dua Lipa y Karol G han lanzado sus temas para el soundtrack de la película y ahora se les ha sumado Billie Eilish con su canción 'What Was I Made For?'.