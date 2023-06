Barbie: Conoce la casa de la muñeca en Malibú que se podrá reservar por Airbnb

El fenómeno de la nueva película de Barbie, la cual está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha llegado a un nuevo nivel; pues hace unas horas se ha dado a conocer que en Malibú apareció la casa en tamaño real de la famosa muñeca de Mattel; además, se reveló que la misma se podrá rentar por Airbnb.

Todo empezó con la aparición de varios videos tomados con drone a la casa de la muñeca más famosa de todos los tiempos. Según se podía ver desde el aire, la mansión es de color rosa y está ubicada en una zona privilegiada de la costa de Malibú.

Muchas personas pensaron que se trataba de una broma, pero al consultar en la plataforma Airbnb, se confirmó que la casa existe y estará disponible para hacer reservas en los próximos meses. Puedes ver el perfil de reservas AQUÍ.

Casa de Barbie en Malibú

¿Cuáles son los requisitos para hacer una reserva?

Según la información de la web de Airbnb, las reservas se aperturan el 17 de julio, y la primera fecha para poder reservar es el 21 y 22 del mismo mes (justo un día después del estreno mundial del Live Action).

Casa de Barbie en Malibú

El anfitrión de la propiedad es Ken y la casa podrá ser habitada por máximo 2 huéspedes, ya que cuenta con 1 habitación, 1 cama y un baño privado; pero eso no es todo, ya que en imágenes se apreciar que también tiene una sala. comedor, piscina, zona de bar, karaoke y muchas cosas más, todo el tonos rosa.

Asimismo, el horario de check-in es entre las 16:00 a 18:00 horas, mientras que el check-out es a las 11:00. La persona que te recibirá es Ken Sean Carson, quien tiene una peculiar descripción en su perfil de Airbnb.

"¡Hola, soy Ken! Vivo mi vida por dos B: Beach y Barbie. Y patines si cuentas esa B. Me reuniré con Airbnb y me hago cargo de la Malibu DreamHouse mientras Barbie está fuera. Hay muchas cosas que hacer: algunos días, no estoy seguro de qué hacer primero. Quiero decir que estoy emocionado de que te quedes por la noche para que puedas hacerlo todo y más!", se lee en su descripción.