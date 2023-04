Christian Meier se confiesa: "Nunca me gustó hacer telenovelas"

Christian Meier es sin duda uno de los actores mas reconocidos de nuestro país, protagonista de muchas telenovelas en Perú y el extranjero, pero ahora ha confesado que nunca le gustó actuar para las novelas y tampoco se siente un galán de ellas. La confesión le hizo en el espacio de Luis Carlos Burneo, en su canal de YouTube llamado "La habitación de Henry Spencer".

El popular "zorro" comentó que la única razón por la cual aceptaba hacer telenovelas, es porque siempre le pagaban muy bien. También, reveló que se dio el lujo de rechazar varias propuestas de trabajo.

"A mí nunca me gustó hacer telenovelas. Las hacía porque me pagaban muy bien, hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerla porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas", dijo el artista.

A su vez, comentó que otra de las razones principales por las que seguía actuando en telenovelas era porque tenía una familia que mantener.

"Tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer y hubo un momento en el cual dije: 'Ya, está bien, ya estuvo, lo hice'", señaló. Pero también admitió que no fue fácil porque le hacían ofertas que no podía rechazar.

El actor confesó también que le hizo creer a la gente que era un galán de telenovelas. o creo que ese ha sido mi mejor papel (hacer creer que era un 'galán'). Yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo tres veces, no más", puntualizó.

Además comentó que en el 2009 decidió alejarse completamente de ese mundo, pero luego aceptó dos papeles pero las hizo sin ganas.

"Yo cuando terminé Doña Bárbara dije 'terminé con esto, ya no tengo ganas de hacer nunca nada más', que fue en el año 2009. Y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y luego hice cuatro más, hice una más en 2011 en Colombia para el Canal Caracol y en el 2013 hice una en Miami. Pero todas ya las hice sin ganas (...) El problema es que ya estaba decidido a no hacerlas, pero recibí unas ofertas que no las podía desechar, es más me acababa de divorciar, tenía muchos gastos encima, tenía muchas cosas, entonces dije ok, la voy a hacer", finalizó.