"De pollo gordo a pollo gil": Junior Silva comete insólito error en 'El Gran Chef Famosos' y casi es eliminado

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el más reciente episodio de "El Gran Chef Famosos: La Revancha", el participante Junior Silva experimentó un momento de tensión que estuvo a punto de costarle su permanencia en el programa. Un descuido aparentemente insignificante, relacionado con la elección de ingredientes, casi se convierte en su sentencia de eliminación.

¿Qué pasó?

El problema del actor peruano comenzó cuando, sumido en la preocupación, afirmó no haber traído la salsa de sillao esencial para aderezar su elaborado pollipavo. La ansiedad se apoderó de él al anticipar que su creación no alcanzaría las expectativas del exigente jurado del reality de cocina.

Sin embargo, en una inesperada vuelta de los acontecimientos, cerca de 30 minutos después, Junior Silva se percató de que contaba con salsa de soya en su carrito de compras, un ingrediente que, según su propia confesión, consideraba equivalente al sillao.

Sin embargo, la producción no tardó en señalarle el error, provocando la sorpresa y alivio del participante: "¿Es lo mismo? Para que aprendan en sus casas, la salsa de soya es igual al sillao. Me he metido media hora de estrés exactamente por las reverendas (insulto)" , expresó Junior,

"De pollo gordo a pollo gil"

Esta confusión no solo generó tensiones en la cocina, sino que también puso en evidencia la presión a la que los participantes se enfrentan en cada desafío culinario, en especial del locutor de radio quién se visiblemente estaba afectado por la situación.

Ante la magnitud del error, Katia Palma, jurado invitada del programa, no escatimó en señalar la situación con franqueza: "Tú solo eliminas ese estrés. ¿Qué te costaba preguntar?". Las palabras de la exjurado de 'Yo Soy' resaltaron la importancia de la comunicación efectiva y la atención a los detalles en un contexto competitivo como "El Gran Chef Famosos".

Otro de los participantes que tuvo un comentario contra Junior fue Giancarlo 'El Flaco Granda' quién aseguró que desde ese momento ya no era "pollo gordo" que ahora se había convertido en "pollo gil".

Cabe mencionar que el mismo Junior tomó la situación con humor, debido a que en el confesionario solicitó que le coloquen orejas y hocico de burro, con la finalidad de tomar como una anécdota chistosa lo que había pasado.

De esta manera, En el más reciente episodio de "El Gran Chef Famosos: La Revancha", Junior Silva experimentó un momento de tensión que estuvo a punto de costarle su permanencia en el programa.