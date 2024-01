Áncash: confirman condena de 14 años de cárcel para policía que ultrajó a joven

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificó la condena a 14 años de cárcel al exsuboficial PNP del grupo Terna, Jean Brando Rodríguez Lázaro (27), por el delito de abuso sexual en agravio de una joven tras salir de una discoteca.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según el Ministerio Público, el 1 de diciembre del 2018, en la provincia del Santa, la agraviada de 22 años, se encontraba en una discoteca con Jean Brando Rodríguez Lázaro y unos amigos. A las 3 de la madrugada, la joven sale en estado de ebriedad y aprovechándose de la situación, el policía la condujo a su habitación y abuso sexualmente de ella. Luego, la envió en un taxi a su vivienda.

Tras ello, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial sentenció a Rodríguez Lázaro a 14 años de cárcel; no obstante, disconforme con el fallo, el expolicía interpuso un recurso de apelación, argumentando que el juez realizó una deficiente motivación, y que no analizó objetivamente los medios de prueba actuados en el juicio. Además, que la declaración de la agraviada fue poco coherente y no era uniforme.

Sin embargo, los magistrados declararon infundado su solicitud y ordenaron su búsqueda e internamiento en el centro penitenciario de Cambio Puente.

Condenan a sujeto por ultrajar a joven en Chimbote:

Lamentablemente, este no fue el único hecho que se registró en la región Áncash. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó condena de 20 años de prisión a Dante Paul Javier López (45) por el delito de violación sexual de una menor de edad en el distrito de Chimbote.

A Javier López, se le procesó penalmente, tras ser acusado de haber ultrajado sexualmente a una joven de 17 años.

De acuerdo a la investigación fiscal, el 25 de setiembre del 2016, la agraviada estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con la propietaria de un puesto de mercado donde laboraba. Al día siguiente, la víctima despertó en la habitación de un hostal, al que fue llevada por el acusado, el taxista de su empleadora, quien aprovechó su estado de embriaguez, para violentarla sexualmente.

En el juicio oral, Javier López negó haber abusado sexualmente de la víctima, asegurando que sostuvieron relaciones sexuales consentidas. Pese a ello, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa, al conocer los nuevos elementos de convicción de la Fiscalía, lo encontró responsable del delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

A su turno, el ente de justicia ordenó la inmediata ubicación y captura del sujeto para su internamiento en el centro penitenciario de Cambio Puente.

De esa manera, un suboficial PNP fue condenado a 14 años de cárcel por ultrajar a una joven tras salir de una discoteca en la provincia del Santa.