¿El más escuchado del mundo? Cantante mexicano supera a Bad Bunny en el top 5 global de Spotify

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La música latinoamericana se hace presente en Spotify. Y es que la actualización de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo (top 50 global) arroja a 5 temas de artistas hispanohablantes liderando la lista. El hecho causó aún mayor sorpresa en los usuarios cuando notaron que un cantante mexicano superaba a Bad Bunny en dicho podio.

La nuevo edición de esta playlist tiene al popular Benito como uno de los artistas de mayor presencia entre las 5 primeras canciones. De dicho número, el 'Conejo Malo' ocupa dos casillas, en el puesto 3 y 5, respectivamente, gracias a sus últimos temas "Where She Goes" y "un x100to".

Sin embargo, hay un cantante mexicano que conseguido superar a Bad Bunny en el top 50 global de Spotify. No solo porque logró ocupar el primer puesto de la lista, sino también porque acaparó los 3 puestos restantes del podio.

¿De quién se trata?

Gracias a sus canciones viralizadas en la aplicación Tiktok y su reciente estreno en colaboración con uno de los DJs más conocidos de Latinoamérica, este cantante mexicano ha logrado irrumpir en la escena musical y posicionarse en esta lista como uno de los más escuchados en la última semana.

El artista en cuestión es el popular Peso Pluma, quien en los últimos meses ha aumentado su popularidad gracias a canciones como "Ella Baila Sola" y "La Bebe Remix", las cuales tuvieron un alcance gracias a su viralización en redes sociales. Por ello, dichas interpretaciones se encuentran en el puesto 2 y 4 del listado de la aplicación de música.

El primer puesto, que también corresponde a Peso Pluma, es para su último sencillo BZRP Music Sessions #55 con el DJ que ostenta el mismo nombre. Este tema solo lleva poco más de dos días de estreno y encabeza el top 50 global de Spotify gracias a las más de 7 millones 500 mil reproducciones.

La fiebre de Peso Pluma

Peso Pluma está viviendo uno de sus mejores momentos en cuanto a reconocimiento a nivel mundial se refiere. El gusto de sus fanáticos por el cantante mexicano generando que niños sueñen con ser como el artista latinoamericano. Y es que su tendencia en 2023, es que su carrera continuará yendo hacia arriba.

De esta manera, el cantante mexicano Peso Pluma ha sido uno de los cantantes más escuchados en la última semana gracias a que tres de sus temas componen el top 5 global de Spotify. Incluso, logró superar a Bad Bunny y ocupar el primer puesto del podio.