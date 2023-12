¿Era mantenido? Samantha asegura que Maicelo no aportaba dinero: "Mis pagos llegaban a su tarjeta"

Samantha Batallanos está viviendo uno de los momentos más duros de su vida, pues denunció que fue golpeada por su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo. A raíz de esto, la modelo reveló nuevos detalles de su relación y aseguró que el boxeador no aportaba dinero durante su convivencia y que incluso, él manejaba los pagos que lleva recibía.

Durante una entrevista que la ex Miss Grand Perú brindó a 'Magaly Tv, la firme', la conductora le preguntó directamente si era cierto que el boxeador no la apoyaba económicamente, a lo que Samantha respondió que sí; además, contó detalles inéditos de su relación.

"Yo me costeaba todo; yo trabajo, hago desfiles, eventos. Es más, todas las personas que me pagaban, yo les daba el número de cuenta de él para que todo le llegue a su tarjeta ", reveló, dejando atónita a Magaly.

En esa misma línea, comentó que había tomado esa decisión porque tenía problemas con el banco. Samantha descartó que haya estado con Maicelo por algún interés económica, ya que él no la ayudaba en ese aspecto.