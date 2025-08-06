Ejército peruano llegó a isla Santa Rosa: Tropas se desplegaron en medio de tensión con Colombia

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En horas de la mañana del miércoles 6 de agosto, tropas del Ejército del Perú llegaron hasta la isla Santa Rosa en Loreto. Los efectivos se desplegaron en la zona en medio de la tensión que se vive con Colombia. Esto debido a las declaraciones del presidente Gustavo Petro que acusa una ocupación de su territorio.

Despliegue de tropas por acción cívica

Los efectivos llegaron al desembarcadero oficial y trasladaron su material hasta la base militar establecido en el cuartel de Santa Rosa. El operativo incluyó la participación de diferentes instituciones del Estado. Además, hubo una exhibición de las banderas de Perú en distintos puntos del área.

Este despliegue formó parte de una acción cívica, con el objetivo de generar una interacción con los habitantes locales. Los soldados Los soldados realizaron actividades orientadas a fortalecer la presencia estatal en este distrito y atender las necesidades de la comunidad.

Efectivos del Ejército en Santa Rosa.

Las tropas actuaron en coordinación de las instituciones locales. Todo esto se realizó bajo la observación de los lugareños. De acuerdo a testigos, estas se realizaron sin incidente, en un ambiente de tensión fronteriza entre Perú y Colombia por la soberanía de esta isla fluvial.

Este ambiente convulso entre ambas naciones, surgieron a raíz de las declaraciones que el presidente de Colombia realizó el último martes 5 de agosto. El mandatario afirmó que defenderán su soberanía. Este miércoles 6 de agosto se volvió a pronunciar al respecto y mencionó que el jueves informará las acciones que tomará.

Respuesta de instituciones peruanas

La réplica no tardo en llegar desde Perú. Desde la Cancillería, el Congreso de la República o la Mancomunidad Regional Amazónica. De forma unánime, rechazaron las palabras del jefe de Estado colombiano.

"Se tiene a bien precisar que el pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada al Perú en 1929 por la referida Comisión Mixta Demarcadora y que está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional, por encontrarse, además, al oeste del límite internacional peruano-colombiano", indica el quinto párrafo del comunicado de la cancillería.

De esta forma, las tropas del Ejército peruano llegaron a la isla de Santa Rosa en Loreto. Lejos de una amenaza a Colombia, por el reclamo realizado por Gustavo Petro, se trató de acciones cívicas en las que participaron los soldados en la base que tiene en el territorio insular de la Amazonía peruana.