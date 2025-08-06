Dina Boluarte en Japón: Presidenta se reunió con más de 60 empresarios peruanos y japoneses

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja), en que el Perú es un socio confiable para Japón. Esto debido a que tiene el potencial para convertirse en un abastecedor estratégico de alto valor de alimentos para la nación oriental.

Dina Boluarte presentó propuesta económica

Durante la inauguración de este encuentro en Tokio, que celebra su decimosexta edición, la jefa del Estado peruano destacó los esfuerzos de esta alianza privada. El objetivo que tiene es el impulso del intercambio comercial y los flujos de inversión entre ambos países.

Al respecto, la presidenta resaltó que esta asociación de emprendedores hace notables esfuerzos para promover las exportaciones peruanas en el mercado japonés. Agregó que los principales objetivos de su gobierno es fomentar el crecimiento sostenido de la economía peruana través de la expansión mundial de nuestros mercados.

🇵🇪🇯🇵 #VisitaOficial | La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promueve una cartera de proyectos de inversión por más de US$ 17 000 millones durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja). En el encuentro participan más de 60... pic.twitter.com/IDuCCSUDb8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 7, 2025

"Mi país tiene una oferta agroexportadora y pesquera altamente valorada a nivel internacional gracias a la biodiversidad excepcional que tiene el Perú con acceso a más de 160 mercados internacionales promovido por su política de apertura económica y los acuerdos comerciales", expresó Boluarte Zegarra.

¿Qué es la Cepeja?

Esta reunión de empresarios, reúne a los más importantes ejecutivos de las corporaciones japonesas, con sus pares peruanos. Para la edición 2025, los empresarios esperan concretar acuerdos bilaterales e intercambios comerciales de mutuo beneficio que promuevan nuevas inversiones y negocios.

Agenda de Dina Boluarte

La jefa de Estado continuará sus actividades en suelo japonés con su visita a la embajada de Perú en ese país. Allí, participará en la ceremonia de donación de vehículos de bomberos por parte de la Asociación de Bomberos de Japón (ABJ) a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP). Esto será en la tarde, hora en el país nipón.

El viernes 8 de agosto permanecerá en la capital japonesa. Luego se trasladará a Osaka hasta el domingo 10. Al día siguiente, tiene previsto aterrizar en Indonesia para tener más reuniones hasta el martes.

De esta forma, la presidenta Dina Boluarte cumple con su agenda en tierras asiáticas. La mandataria continuará sus actividades durante los próximos días, hasta el martes 12 de este mes.