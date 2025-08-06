Dayanita rompe en llanto y revela que atraviesa difícil momento: "Me arrepiento, miren dónde estoy"

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/08/2025
Dayanita conmovió nuevamente a sus seguidores de las redes sociales al realizar una transmisión en vivo en la que reveló que atraviesa un difícil momento. Rompiendo en llanto, la actriz cómica dio detalles de la situación en la que se encuentra, y pidió apoyo económico suplicando a sus detractores a que dejen de insultarla.
Dayanita llora por difícil momento
La ex integrante de 'JB en ATV' recurrió a su cuenta oficial de TikTok y realizó un live. En dicha grabación, aseguró entre lágrimas que se arrepiente de las malas decisiones que tomó en el pasado, haciendo alusión a su abrupta salida de la televisión.
Asimismo, confesó que actualmente se encuentra viviendo en un modesto cuarto en las instalaciones de un circo, en Chepén, en el que se encuentra laborando. Además, reveló que los insultos y expresiones de rechazo le afectan emocionalmente.
"A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado, a veces yo no entiendo... la gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto", expresó desgarradoramente.
En ese sentido, narró que atraviesa por una situación económica complicada que ha provocado que resida en un modesto cuarto en las instalaciones de un circo ubicado en Chepén, en donde actualmente se encuentra trabajando. Al respecto, confesó que ya no puede pagar el departamento en Lima en el que vivía e inclusive mostró el colchón en el que duerme.
"Miren cómo estoy, arrinconada... pero no me avergüenzo de lo que hago. Estoy trabajando, saliendo adelante", dijo sollozando.
Dayanita pide ayuda económica
En otro momento de la transmisión, Dayanita no dudó en compartir su número de Yape y pidió ayuda económica a aquellas personas que deseen colaborar. Además, invitó al público a asistir su espectáculo circense.
También la humorista confirmó que solo son algunos amigos quienes se encuentran junto a ella en esta difícil situación, y que extraña mucho a su padre. Todo ello revelaría el complicado proceso emocional por el que atraviesa.
"La gente cree que sigo portándome mal, pero ya no. Ahora soy otra, trabajo y respeto mi entorno. Estoy aquí en Chepén tratando de seguir adelante", señaló.
De esta manera, Dayanita volvió a generar incertidumbre entre sus fanáticos. La actriz cómica confesó, en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok, que atraviesa por un difícil momento emocional y económico.