Eddie Palmieri partió a la eternidad: Legendario pianista y pionero de la salsa falleció a los 88 años

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en el mundo de la música internacional. Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor de salsa, de origen puertorriqueño, falleció este miércoles, 06 de agosto. El artista dejó de existir en su ciudad natal de Nueva York, a los 88 años. La sensible noticia fue confirmada por la hija menor del compositor, Gabriela Palmieri, quien reveló que sucedió tras luchar con una larga enfermedad.

Cabe señalar, que las causas del deceso del prolífico pianista, aún no fueron confirmadas. No obstante, diversas fuentes enfatizaron en que su salud se vio deteriorada, razón por la cual se alejó de los escenarios.

Eddie Palmieri y una carrera prolífica

Eddie Palmieri, nació el 15 de diciembre de 1936, en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri fundó varias bandas como La Perfecta. Asimismo, fue uno de los pioneros de la salsa y ganó tres Premios Grammy, siendo el primer latino en obtener dicho galardón.

En esa línea, durante la década de 1970, el músico fue capaz de mezclar géneros como la salsa, con el jazz, rock, el funk e inclusive la música clásica moderna. Este trabajo se vio reflejado en álbumes prestigiosos "Vamonos Pa'l Monte" y "The Sun of Latin Music". Asimismo, en la formación del grupo de fusión Harlem River Drive.

Asimismo, en la década del 90 se decantó por otra de las ramas latinas en las que brilló durante su carrera como lo fue el latin jazz. Por dicha razón, hasta sus últimos años mantuvo un ensamble reducido junto a músicos como Hermán Olivera (voz), Nelson González (tres cubano) y Johnny Rivero (percusión).

El catalogado como 'El Emperador de la Salsa' fue, además, arreglista y director de orquesta. De igual manera fue mentor de varios artistas entre los que destaca Cheo Feliciano, Tony Vega, La India y Hernán Olivera.

Bobby Cruz despide a Eddie Palmieri

Diversas personas se han pronunciado para expresar sus mensajes de despida para Palmieri entre familiares y amistades. Uno de los artistas que se han pronunciado es su colega Bobby Cruz, quien recurrió a su cuenta de Instagram para escribirle unas sentidas palabras.

"Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias, por tanto, un abrazo para la familia", escribió.

De esta manera, Eddie Palmieri partió a la eternidad a los 88 años y enluta a la escena musical internacional.