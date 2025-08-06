Ministra de la Mujer: Agresión cometida por el alcalde de Medio Mundo se recalificó como tentativa de feminicidio

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Fanny Montellanos, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llegó a Huaura, este martes, para supervisar la ayuda destinada a la víctima de un presunto feminicidio que involucra al alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo. En dicho lugar, exhortó a las autoridades a trabajar con rapidez en la investigación del caso.

Ministra de la Mujer se pronuncia y exige justicia

Durante su visita, la titular del MIMP, brindó mayores detalles sobre las medidas de protección que ha iniciado el Programa Nacional Warmi Ñan para socorrer a la víctima y brindar el apoyo psicológico, social y legal correspondiente.

"Nuestros equipos del programa Warmi Ñan, que son los centros de emergencia mujer, han estado desde el primer momento no solo para hacer seguimiento al caso, sino principalmente para atender a la víctima y a toda su familia", subrayó Montellanos Carbajal.

En esa línea, aseveró que no permitirán que la tentativa de feminicidio no quede impune, por lo que exhortó a la Policía Nacional y Al Ministerio Público que actúe con celeridad para brindar la protección a la víctima y sancionar ejemplarmente al agresor.

En otro momento, manifestó que pruebas como videos, declaraciones y otros elementos fueron influyentes para la recalificación de este caso por parte del Ministerio Público. Además, aseveró que las estadísticas reflejan que más mujeres denuncian violencia física.

Titular del @MimpPeru, Fanny Montellanos, informó que la Fiscalía recalificó como tentativa de feminicidio la denuncia contra el alcalde de Medio Mundo por agredir a su expareja. Explicó que acompañan a la víctima y trabajan en prevención a nivel nacional. https://t.co/s9ccDRqN4k pic.twitter.com/CSPk5iut3J — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 6, 2025

También, enfatizó que la violencia psicológica, el control excesivo o los gritos también deben ser denunciados, ya que son tipos de maltrato penadas por ley. "No hay que esperar a que la agresión escale. Cada caso importa", agregó.

Tentativa de feminicidio

El 5 de agosto, efectivos de la comisaría de Huaura detuvieron al alcalde del Centro Poblado Medio Mundo, Diego Cadillo, tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja. En un video registrado por cámaras de seguridad se observa al burgomaestre cuando golpea en reiteradas ocasiones, a la mujer.

Ante ello, el Ministerio de la Mujer recalificó el caso como una tentativa de feminicidio, luego de que existan más pruebas, entre las que se encuentran grabaciones de video y testimonios adicionales. Cabe resaltar, que en primera instancia fue considerado como un caso de lesiones.

En tal sentido, este caso se suma a las 529 denuncias por violencia que registra la provincia de Huacho en lo que va del año. De esta manera, la titular del Ministerio de la Mujer señaló que el caso que involucra al alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo, fue recalificada como tentativa de feminicidio contra su pareja.