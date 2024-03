¿John Cena desnudo en los Oscar 2024? Observa las impactantes fotos del backstage

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El luchador profesional John Cena sorprendió al aparecer en el escenario de los Oscars 2024 completamente desnudo, cubierto solamente con el sobre que contenía el nombre del ganador al Mejor diseño de vestuario. Imágenes del backstage de la ceremonia, posteriormente, revelaron si el presentador estaba verdaderamente desnudo.

¡Momento icónico!

John Cena fue el centro de atención en uno de los momentos más destacados de la 96ª edición de los Premios Oscar, celebrada el pasado domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos.

El presentador de la ceremonia, Jimmy Kimmel, y John Cena protagonizaron un divertido momento al hacer referencia a un incidente que ocurrió en 1974. Durante la 46ª edición de los Oscar, presentada por el actor David Niven, el público se sorprendió cuando un hombre (Robert Opel) irrumpió en el escenario corriendo completamente desnudo.

"Hoy es el 50 aniversario de uno de los momentos más locos de la televisión ¿Pueden imaginar que algo así sucediera en la actualidad?", acotó Jimmy Kimel para, luego, darle paso a John Cena, quien apareció repentinamente detrás del telón expresando que no se sentía listo para llevar a cabo lo planeado y que prefería retirarse.

Naturalmente, todo fue parte de una broma previamente planeada. Sin embargo, en un giro sorpresivo durante la charla, el luchador profesional dio un paso al frente de todos los presentes, apareciendo solamente cubierto por el sobre que contenía el nombre del ganador al premio por Mejor diseño de vestuario.

Imágenes reveladoras

Luego del revuelo que causó esta escena en medio de los Premios Oscar 2024, la difusión de unas fotos respondieron a la intriga de los espectadores en relación a si John Cena apareció completamente desnudo en el escenario.

De esta forma se revela que la producción de los premios, consciente de los riesgos de cualquier eventualidad en la transmisión en vivo, optó por colocar un híbrido de suspensorio en tonos piel para que el luchador profesional usara y así evitar cualquier contratiempo.

Fotos del backstage de los Oscar 2024. (Difusión)

John Cena en el backstage de los Oscar 2024. (Difusión)

De acuerdo con el video del detrás de escena, el luchador llevaba esta vestimenta como medida de precaución, hasta que las luces del escenario se apagaron y el equipo de producción aprovechó para asistirlo en el cambio a su nueva indumentaria.

Ganadores de los Oscar 2024

Uno de los ganadores más destacados de la 96ª edición de los Premios Oscar fue, sin duda alguna, 'Oppenheimer'.

Esta película está basada en el libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" y narra la historia del físico J. Robert Oppenheimer, quien fue designado por el teniente Leslie Groves al Proyecto Manhattan, cuyo objetivo fue fabricar la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Los premios que se llevó el proyecto cinematográfico fueron:

Mejor película: 'Oppenheimer'

Mejor dirección: Christopher Nolan, 'Oppenheimer'

Mejor actor: Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., 'Oppenheimer'

Mejor montaje: 'Oppenheimer'

Mejor fotografía: 'Oppenheimer'

Mejor banda sonora: 'Oppenheimer'

Los Premios Oscar, además de galardonar artistas y producciones, nos trae momentos icónicos como el de John Cena, quien fue presentado sin ropa alguna en el escenario. Sin embargo, con las reveladoras imágenes del backstage, tenemos la certeza de que no estuvo completamente desnudo en la premiación.