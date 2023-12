La vez que Pedro Suárez Vértiz y Ronaldo se unieron para cantar 'Garota de Ipanema'

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La música peruana está de luto tras el fallecimiento del ícono del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz. Y ante su sentida partida, los momentos más entrañables del cantautor son rememorados con nostalgia, entre todos ellos, destacó la reunión que tuvo con Ronaldo, ídolo de la Selección Brasileña, para cantar 'Garota Ipanema'.

El momento data del 23 de junio de 2004, cuando el astro arribó a territorio nacional para participar en un evento benéfico. A detalle, el ahora presidente de Cruzeiro se animó a participar en el programa de Magaly Medina, donde terminó cantando versos de la mítica pieza.

'Roni', quien ese entonces formaba parte del Real Madrid, no pudo extender mucho su desenvolvimiento artístico debido a problemas en la garganta, mientras que 'Pedrito' optó por no pronunciar demasiadas frases en portugués, ya que no dominaba el idioma.

"Estoy un poco enfermo, por eso no puedo cantar", alegó 'Ronaldo' para desazón de Magaly, quien intentó sin mucho éxito que este dueto culmine la canción.

Pese a ello, dicho momento viene causando emotividad entre los fieles oyentes de PSV; puesto que es recuerdo entrañable de la reunión entre un genio del balompié y otro de la música.

¿Quién es Pedro Suárez Vértiz?

Pedro Martín José María Suárez-Vértiz Alva vio la luz en Bellavista, Callao, el 13 de febrero de 1969, y dejó este mundo a los 54 años. Se destacó como uno de los músicos más sobresalientes de nuestro país, desempeñándose también como compositor, productor y escritor. Su liderazgo y voz principal en Arena Hash en los años 80 son recordados, marcando el inicio de una exitosa carrera en solitario.

El Perú está de luto

Hoy, 28 de diciembre, Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años. La Policía Nacional del Perú (PNP) se presentó en la residencia del músico a las 6:55 a.m., manteniendo una conversación con el hijo mayor del reconocido cantante peruano, según lo revelado.

El intérprete de reconocidos temas como 'Un vino, una cerveza', 'No pensé que era amor' y 'Me estoy enamorando' enfrentaba una enfermedad degenerativa, la atrofia muscular, la cual lo apartó de los escenarios y afectó sus habilidades motoras de forma irregular.

