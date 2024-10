¡Lamentable noticia! Fallece ICÓNICA ESTRELLA de cine: participó en la película de culto 'The Warriors'

Una trágica noticia enluta el mundo del cine. Recientemente, medios internacionales informaron sobre el fallecimiento de una legendaria estrella de Hollywood, quien formó parte de la icónica película 'The Warriors' (Los Guerreros). Tal hecho significó una gran pérdida para la industria, debido a la relevancia que tuvo en filmes del siglo pasado.

Conforme al prestigioso diario The New York Times, el actor David Harris perdió la vida el último sábado 26 de octubre a los 75 años. La noticia fue confirmada por su hija, Davina Harris, quien manifestó de manera pública el pesar de su familiar por esta trágica noticia. Asimismo, se reveló que el artista pereció por el cáncer que padecía, y su deceso tuvo lugar al interior de su casa, en Nueva York (NY).

El artículo de la revista destacó el papel con el que alcanzó la fama, allá por el año 1979. En 'Los Guerreros', Harris interpretó a Cochise, miembro de una pandilla suburbana que luchaba contra bandas rivales en las calles y vagones del metro en NY. El personaje resaltó en la historia debido a la particular extravagancia en su actuar y el traje que utilizaba, algo que popularizó el estilo afro punk de la época.

"Pensamos que era una pequeña película que seguiría su curso y se iría, y nadie volvería a hablar de ella", mencionó el propio Harris en una entrevista en 2019 con un medio digital sobre televisión, películas y cómics. "He hecho muchas películas, pero cuando me bajo del avión la gente dice: "Es el tipo de 'The Warriors'", añadió al respecto.