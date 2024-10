¡Emotivo! Adele y Céline Dion rompen en LLANTO durante concierto en Las Vegas

28/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un momento muy emotivo tuvo lugar en el más reciente concierto de Adele. La cantante británica divisó desde el escenario a la artista canadiense Céline Dion, quien disfrutaba plenamente de su show en Las Vegas. En ese instante, ninguno de los presentes se imaginaria que ambas serían protagonistas de algo sumamente épico, en donde ambas demostrarían el afecto que se tienen.

Adele y Céline Dion lloraron juntas

Todo esto ocurrió el pasado sábado 26 de octubre, en el famoso Coliseo del Caesars Palace de la 'ciudad que nunca duerme'. Mientras cantaba el estremecedor tema 'When We Were Young' (Cuando éramos jóvenes), Adele empezó a caminar por el recinto, algo propio durante su último tour.

No obstante, mientras saludaba a sus más fieles fanáticos, notó muy cerca la presencia de la intérprete de 'My Heart Will Go On'. Evidentemente emocionada, corrió hacia ella y empezó a llorar, extendiéndole un afectuoso abrazo.

En ese mismo momento, Céline se puso de pie y la abrazó con mucho sentimiento, a lo que Adele acarició su rostro y Dion, agradecida por el momento, tomó sus manos y las beso dulcemente. Tal acto hizo que ambas terminaran hechas un mar de lágrimas, por lo que la artista británica continuó con el show, aunque con cierta dificultad por el sentimiento que la albergaba.

Al retornar a su estrado, Adele pidió a su público "aplausos para la señorita Céline Dion", algo que emocionó aún más a la canadiense, quien tras el pedido se puso de pie y recibió una fuerte ovación del público. " Es una de mis personas favoritas de todos los tiempos", explicó la británica a sus fans.

Adele le agradece en redes sociales

Como era de esperarse, tal circunstancia fue grabada por varios de los presente, quienes lo difundieron en redes volviéndolo viral. Por tal motivo, este lunes 28 de octubre, Adele recurrió a sus cuentas oficiales para pronunciarse respecto a lo que considera un gran momento en su show.

"Te quiero muchísimo, muchísimo. Las palabras nunca resumirán lo que significas para mí, o lo que significa que vengas a mi espectáculo, y mucho menos cómo me sentí al verte de nuevo en tu palacio con tu hermosa familia", mencionó, explicando que tal hecho fue muy emotivo para ella puesto a que dicho escenario albergó a Dion en su retorno a la música, allá por inicios de los dos mil.

Fue así que Adele y Céline Dion compartieron juntas un conmovedor momento, luego de que la artista británica detuviera un show en Las Vegas para expresarle su profundo respeto a la canadiense, ocasionando que ambas estallaran en llanto.