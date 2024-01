¿Mauricio Mesones cambiará de cumbia a tunantada? Cantante sorprende al cantar con 'Amaranta'

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante Mauricio Mesones sorprendió a todos los televidente de 'El Gran Chef Famosos' al cantar junto a la vocalista de la agrupación folclórica 'Amaranta' y mostrar su talento en el género de la tunantada.

Noche de invitados

En la última edición del programa culinario de Latina, estuvieron participante lo siguientes competidores: Mónica Torres, el 'Loco Wagner', Milene Vásquez, Mauricio Mesones, Christian Ysla y Armando Machuca. Asimismo, hubieron invitados especiales para darle el toque de diversión a la competencia.

Como era de esperarse, los inconvenientes y las bromas no tardaron en aparecer. Javier Masías llegó a visitar a Armando Machuca en su estación durante su preparación y no dudó en lanzar un ácido comentario al ver que las cosas no parecían andar del todo bien.

"Javier, ¿usted cree que mi trago esté a la altura de los grandes tragos que ha probado alrededor del mundo?", consultó Machuca. Pero, fiel a su estilo, Masías le respondió: "La verdad es que te tienes mucha fe. Más bien te deseo mucha suerte", generando la risa del participante y de sus compañeros.

Por otro lado, el conductor José Peláez pasó por la cocina de Christian y le preguntó por qué había decidido estudiar la carrera de hostelería, donde llevó la escuela de barmans.

¿Cambiará de género?

En medio de la competencia, se indicó que el intérprete de 'Cariñito' tendría que hacer pareja con Karina Benites, la vocalista de la agrupación folclórica 'Amaranta', la cual se caracteriza por sus tenas en el género tunantada originaria de Junín.

Mientras estaban preparando su platillo, ambos cantantes peruanos empezaron a interpretar un conocido tema: 'Decías', el cual se canta a viva voz cada 20 de enero en Jauja en honor a la fiesta de la tunantada.

"Decías que tú me querías, pero mentira todo era falso, jurabas que tu me amabas, decías todo era falso", interpretaron ambos cantantes.

Ante dicha escena, miles de fanáticos comentaron en las redes sociales que les gustaría que el exintegrante de 'Bareto' incursione en este género musical, debido a que su voz se presta para el registro vocal de dicha música.

"Todos a festejar el 20 de enero!!! A bailar la rica tunantada", "Me encanto verlos juntos", "Pasen la cerveza, por favor", fueron algunos de los comentarios.

