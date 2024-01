"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Armando Machuca, Christian Ysla y Mauricio Mesones a sentencia

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Armando Machuca, Christian Ysla y Mauricio Mesones dejaron sorprendidos a todos al convertirse en las tres celebridades que pasan a la temida noche de sentencia del reality culinario, al no lograr convencer al jurado con su sazón.

Primer reto

José Peláez dio la bienvenida a Mónica Torres, el 'Loco Wagner', Milene Vásquez, Mauricio Mesones, Christian Ysla y Armando Machuca, así como a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, para dar inicio a la nueva edición del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas.

Seguido a ello se reveló que el primer reto consistiría en preparar dos bebidas conocidas como 'Sex on The Beach Virgen' y 'Capitán'.

No pierden la fe

Como era de esperarse, los inconvenientes y las bromas no tardaron en aparecer. Javier Masías llegó a visitar a Armando Machuca en su estación durante su preparación y no dudó en lanzar un ácido comentario al ver que las cosas no parecían andar del todo bien.

"Javier, ¿usted cree que mi trago esté a la altura de los grandes tragos que ha probado alrededor del mundo?", consultó Machuca. Pero, fiel a su estilo, Masías le respondió: "La verdad es que te tienes mucha fe. Más bien te deseo mucha suerte", generando la risa del participante y de sus compañeros.

Por otro lado, Peláez pasó por la cocina de Christian y le preguntó por qué había decidido estudiar la carrera de hostelería, donde llevó la escuela de barmans.

"Quería algo rápido, divertido, que me diera tiempo todo el día para poder hacer mi teatro. Se me ocurrió, pero era muy malo. Que me diera platita. Pero era muy malo, muy malo, pero guardo muchos recuerdos", confesó.

Segundo reto y deliberación

Todos lograron emplatar y esperaron los comentarios de la línea de jueces, quienes no dudaron en señalar que la persona que logró obtener el beneficio de la noche era la actriz Mónica Torres. Luego, indicaron que en el segundo reto todos contarían con el apoyo de sus amigos para preparar un pulled pork con coleslaw o sánguche de cerdo mechado con ensalada de col, en solo 60 minutos.

Entre los invitados resaltaron la presencia de las actrices Claudia Bérninzon y Alicia Mercado, exparticipantes del show en la revancha.

Finalmente, la línea de jueces decidió salvar a Milene Vázquez, 'Loco' Wagner y Mónica Torres, quienes no dudaron en mostrar su felicidad y emoción al saber que pasaron al siguiente nivel de la competencia.

Sin embargo, Mauricio Mesones, Armando Machuca y Christian Ysla no se mostraron nada contentos con la decisión de que ellos tres pasaban a la noche de sentencia y deberán enfrentarse a Junior Silva y Mayra Goñi, para descubrir quién sería la persona que dirá adiós para siempre al programa de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'.