Micheille Soifer 'dispara' contra Leslie Shaw tras presentación en 'EEG': "Thalía debe estar triste"

Micheille Soifer no se guardó nada y 'disparó' contra Leslie Shaw, luego de que ambas realizaran una esperada y ansiada presentación musical durante la final de 'Esto Es Guerra' (EEG).

Este último jueves, 21 de diciembre, Leslie Shaw llegó al set del popular reality de competencia para brindar un espectáculo junto a la popular 'Sol' y aunque ambas se lucieron al demostrar su talento, 'La Soifer' decidió no quedarse callada y arremeter contra la rubia tras haberla minimizado en televisión nacional.

A través de sus redes sociales, la chica reality aseguró que la cantante mexicana, Thalía, estaría triste por haber colaborado con Leslie pues, según dijo Micheille, la presentación de la intérprete de 'Piscis' habría sido una decepción.

"Yo me estoy preguntando, ¿Cómo debe estar Thalía en este momento? Triste, debe estar como que 'pucha'. Después de haber visto la presentación de ayer habrá dicho: '¡Qué decepción! Me equivoqué de artista. Yo debí hablar con ella, no con eso'. Puede pasar, pero tranquila, tranquila. Tú fuiste", dijo la popular 'Bombón asesino'.