¡No le gustó! Leslie Shaw destruye a Mario Hart tras lanzamiento del remix de 'Tal Para Cual'

Mario Hart acaba de lanzar el remix de 'Tal Para Cual' en compañía de Handa y Jota Benz; sin embargo, su expareja, Leslie Shaw, no pudo pasar desapercibida la noticia y criticó duramente este nuevo tema.

Leslie destruye remix de 'Tal Para Cual'

Desde que Mario Hart anunció su regreso a la música se ha visto en dimes y diretes con su ex Leslie Shaw, quien no ha tenido problema alguno en asegurar que jamás volvería a hacer un dueto con él debido a que no está a su nivel.

Es así que, durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se enlazó con la rubia para consultarle acerca de sus impresiones tras el lanzamiento del remix de la canción que en algún momento grabó con el 'Chato' Hart.

Al respecto, ella no dudó en emitir su más sincera opinión, asegurando que "malograron" el tema que hace algunos años logró obtener gran éxito sobre todo porque la letra era de amor; sin embargo, ahora solo se trataría de infidelidad.

"Bien feo. Tal para cual era una canción bien linda, la han malogrado. Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa", declaró para la 'Urraca'.

Enseguida, recordó el engaño que sufrió por parte del conductor de 'Mande Quien Mande', llamándolo 'cara de palo', pues interpretó la letra como el de un hombre que le es infiel a su pareja con otra mujer que, en este caso, fue Handa.

"Y al otro le encanta hablar de infidelidad, qué cara de palo", añadió la rubia.

Leslie tomará medidas

Recientemente, Leslie Shaw lanzó su tema 'Tipos Como tú', el cual también incluiría algunas indirectas para Mario Hart. No obstante, la exparticipante de Viña del Mar reveló que ya se contactó con el productor de 'Tal Para Cual', por lo que en breves se juntarían para responderle al piloto con otra canción.

"Estoy haciendo la respuesta a la c****a que me hizo este, que me hizo c*****a nivel nacional ¿Por qué me voy a quedar callada? Yo escribí la canción. Ellos están quedando solitos en ridículo con esa canción fea", aseveró.

Sin duda, Leslie Shaw está dispuesta a responderle a su expareja, Mario Hart, quien acaba de lanzar el remix de 'Tal Para Cual' con los reggaetoneros Handa y Jota Benz con el objetivo de continuar con su carrera musical.