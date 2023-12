Leslie Shaw y Michelle Soifer protagonizan tenso encuentro en 'Esto es Guerra': "Hay niveles, respeten jerarquías"

Este 21 de diciembre marcó el inicio de la esperada gran final de 'Esto es Guerra', y el escenario se llenó de emoción y tensión cuando Leslie Shaw cumplió su promesa de participar, compartiendo el escenario con la también cantante Michelle Soifer, con quien tiene notables diferencias. El espectáculo fue un enfrentamiento de titanes musicales.

Como estaba anunciado, Shaw y Soifer brillaron con luz propia al interpretar sus éxitos. Leslie cautivó al público con 'La faldita', 'Estoy soltera' y 'Tal para cual', mientras que Michelle deslumbró con 'La nena', 'Hoy quiero' y su inconfundible 'Bombón asesino'.

La sorpresa llegó cuando ambas artistas se unieron en el escenario para entonar 'I will survive' de Gloria Gaynor, seguido de una vibrante coreografía al ritmo de tambores y mambos. La culminación fue la posa junto a la codiciada copa del evento.

El conflicto entre Shaw y Soifer no se limitó a la música. Leslie, en varias ocasiones, ha menospreciado la carrera de Michelle, calificándola como una eterna figura de reality sin proyección internacional. Frente a frente, la expareja de Mario Hart no dudó en recordarle a 'Michi' la importancia de respetar jerarquías. " Estamos en el mismo set, pero hay niveles ", afirmó con determinación.

Michelle Soifer respondió con elegancia, enfatizando la importancia de no menospreciar el talento de ningún artista. Expresó que ambas ofrecieron un espectáculo de calidad y pidió respeto al reconocer la diversidad de estilos y públicos. Johanna San Miguel también intervino, defendiendo la singularidad de ambas talentosas artistas.

"La verdad es que creo que hemos hecho un show de calidad ambas, respetamos mucho tu talento, tu trabajo, creo que no hay necesidad de desmerecer el talento de nadie. Creo que todo el público se dio cuenta que aquí se dio lección para que respeten, y si no saben, aprendan. Yo creo que cada una tiene su público, su estilo, pero hay una cosa con la que se nace, no se aprende", dijo 'Michi'.