Netflix anuncia el final de 'Sex Education': La temporada 4 será la última de la serie

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Se rumoreaba que Sex Education podría estar experimentando un cambio importante, una renovación de su elenco debido a que en algún momento los estudiantes deben graduarse de la escuela secundaria, pero eso no sucederá. Netflix acaba de anunciar que la cuarta temporada, que se estrenará el 21 de septiembre próximo, será la última.

¿De que trata la cuarta temporada?

En el primer avance de la cuarta temporada de Sex Education, se muestra a Otis y Eric enfrentándose al desafío de comenzar el curso en el instituto Cavendish Sixth Form después del cierre de Moordale.

Aquí se mostrará una escuela más progresista que la suya: con yoga diario, un jardín comunitario, sólidos principios de sostenibilidad y alumnos populares dedicados a ser amables. De hecho, Otis descubrirá que no es el único terapeuta en el centro. Entre algunas de las historias, Aimee intentará explorar su lado artístico mientras Adam se cuestiona si la educación convencional es para él, mientras Maeve está en la universidad en Estados Unidos.

Laurie Nunn, la creadora, ha dedicado una carta a los fanáticos de la serie, expresando que esta será la última entrega de la famosa serie adolescente.

"Estamos extremadamente orgullosos de Sex Education y estamos en deuda con nuestros talentosos guionistas, el elenco y el resto del equipo, quienes han puesto tanto corazón en cada episodio. Han trabajado incansablemente para presentarles la temporada final y estamos ansiosos por compartirla con ustedes", comentó Laurie.

¿Cómo estará repartido el elenco?

Asa Butterfield vuelve a encabezar el elenco como Otis Milburn, un adolescente que creció en un hogar con una terapeuta sexual como madre, interpretada por Gillian Anderson. También regresan al elenco Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar y Daniel Ings.

En cuanto a los nuevos fichajes para la última temporada, se incluyen a Dan Levy, ganador de un Emmy por Schitt's Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), Jodie Turner Smith (The Last Ship), además de Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Iman Yahshua y Bella Mclean.

Las bajas para esta temporada serán Patricia Allison como Ola, Tanya Reynolds como Lily, Rakhee Thakrar como la profesora Miss Sands y Simone Ashley, quien interpretaba a Olivia y se emancipó para dedicarse a tiempo completo a Los Bridgerton, también de Netflix, donde interpreta uno de los personajes principales desde la segunda temporada.

Es así que, con la participación de todos estos grandes actores, Netfix anunció la última temporada de Sex Education, la cual promete tener muchos momentos emotivos.