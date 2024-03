Oh Young-soo, actor de 'El Juego del Calamar', fue declarado culpable y condenado por acoso sexual

16/03/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor Oh Young-soo, que cobró fama repentina debido a su papel en la reconocida serie surcoreana de Netflix, 'El Juego del Calamar', fue condenado por acoso sexual, ello después que una actriz lo haya acusado de haberla abrazado y tomado de la mano sin su consentimiento hace varios años.

El anciano que ganó popularidad mundial gracias a su personaje del carismático 'jugador 001', fue condenado a ocho meses en prisión, dos años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual.

Ayer 15 de marzo, un juez del Tribunal de Distrito de Suwon, al sureste de Seúl, Corea del Sur, resolvió que el intérprete, de 79 años, es responsable de abrazar de manera inapropiada a una actriz, tomarle la mano y besarla en la mejilla.

"El contenido del diario de la víctima y el asesoramiento que recibió de la agencia después de este incidente concuerdan en gran medida con el contenido del caso", indicó el magistrado Jeong Yeon-ju, según un conocido portal de noticias del país asiático.

"La afirmación de la víctima parece ser una declaración que no puede hacerse a menos que sea coherente y experimentada", añaden.

El actor abandonó la Corte sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, cuando fue consultado sobre si apelaría la decisión del juez respondió con un "sí".

Acusaciones en su contra afectaron su carrera

Oh Young-soo fue acusado en 2022 por fiscales después de que una actriz presentara una denuncia en la que lo acusaba de comportamiento inapropiado. Según The New York Times, se alega que Oh abrazó a la mujer, le tomó la mano, la besó en la mejilla y se acostó en su habitación en múltiples ocasiones entre agosto y septiembre de 2017.

Después de que el programa "El juego del calamar" se volviera exitoso en 2021, la actriz exigió una disculpa a Oh Se-gang, nombre real del actor. Aunque Oh ofreció disculpas, afirmó que no era una admisión de culpabilidad y negó haberla besado, argumentando que solo la había tomado de la mano para ayudarla a cargar cosas.

El juicio y la condena por acoso sexual la carrera de Oh Young-soo, ya que no fue incluido en la segunda temporada del programa y su participación en la película "About family" fue eliminada y reemplazada por el actor Lee Soon-jae. Además, no fue incluido en la segunda temporada de 'El Juego del Calamar', que tiene previsto su estreno este 2024.